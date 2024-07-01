ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...
1 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 1.07.2024 10:00:00
Tamir Tarihi: 1.07.2024 18:00:00
Detay: menderes mahallesi mevlana caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: 29 ekim mahallesi, menderes mahallesi, çoğlu mahallesi ve cezaevi tamamı.
POLATLI
Arıza Tarihi: 1.07.2024 12:00:00
Tamir Tarihi: 1.07.2024 16:00:00
Detay: : PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ: Zafer Mahallesi Adnan Menderes caddesi üzerinde Bulunan 250 'lik Asbest içme suyu şebeke hattında ani oluşan arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Zafer Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi Bir Kısmı
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 1.07.2024 12:30:00
Tamir Tarihi: 1.07.2024 18:00:00
Detay: : GÖLBAŞI İLÇESİ KİZİLCASAR MAHALLESİ TEK YAPI KOOPERATİFİ 23 NİSAN CADDESİNDE @ 100 PVC BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOPERATİFİ.
POLATLI
Arıza Tarihi: 1.07.2024 15:30:00
Tamir Tarihi: 1.07.2024 19:00:00
Detay: İstiklal mah Abdulaziz caddesi üzerinde 3.şahıslardan kaynaklı kanal göçmesi sonucu su patlağı nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)
Etkilenen Yerler: İstiklal mahallesi, Yeni mahalle bir bölümü
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 30.06.2024 09:15:00
Tamir Tarihi: 1.07.2024 10:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ SUSUZ MAH. DEMPA SANAYİ SİTESİ İÇERİSİNDE KÖPRÜ ÇALIŞMASI NEDENİYE PE 315 İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: SUSUZ MAH. DEMPA SANAYİ SİTESİ