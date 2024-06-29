ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

29 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MAMAK

Arıza Tarihi: 28.06.2024 18:25:00

Tamir Tarihi: 28.06.2024 23:10:00

Detay: P-11 ve P-17 Pompa İstasyonlarımıza Enerjisa Firmasından Kaynaklı Enerji Verilemediğinden Plansız Su Kesintisi Yapılmıştır

Etkilenen Yerler: BAŞAK.MH.EKİN.MH.BOSTANCIK.MH

POLATLI

Arıza Tarihi: 29.06.2024 04:00:00

Tamir Tarihi: 29.06.2024 11:00:00

Detay: ARIZA TARİH VE SAAT: BAŞLANGIÇ : 29.06.2024 04:00 TAHMİNİ BİTİŞ: 29.06.2024 11:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ: Şehitlik Mahallesi Cengiz Topel caddesi üzerindeki Ø150'lik içme suyu şebeke hattında ani oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz) ETKİLENEN YERLER: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü ve Gazi Mahallesi Bir Bölümü

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü ve Gazi Mahallesi Bir Bölümü

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 29.06.2024 12:45:00

Tamir Tarihi: 29.06.2024 17:00:00

Detay: Maltepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı İle Kubilay Sokak Köşede Ani Oluşan Ø200'lük Şebeke Hattı Arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Anıttepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Eti Mahallesi, Fidanlık Mahallesi, İncesu Mahallesi, Kızılay Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi, Ön Cebeci Mahallesi, Sağlık Mahallesi, Arka Topraklık Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Yukarı Bahçelievler Mahallesi, Emek Mahallesi, Korkutreis Mahallesi, Mebusevleri Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Seyranbağları Mahallesi, Orta İmrahor Mahallesi ve civarı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 29.06.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 29.06.2024 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ: YENİ BATI MAHALLESİ MÜLK CAD İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN Ø150 MM ÇAPINDAKİ DUKTİL İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YENİ BATI MAHALLESİ MÜLK CAD CİVARI.

BALA

Arıza Tarihi: 29.06.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 29.06.2024 21:00:00

Detay: BALA İLÇESİ AFŞAR MAHALLESİ DEPO ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALA AFŞAR MAH

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 29.06.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 29.06.2024 18:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ HACILAR MAHALLESİ 1535 SOKAKTA @ 110 PE BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: HACILAR MAHALLESİ