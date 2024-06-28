ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

28 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 28.06.2024 12:50:00

Tamir Tarihi: 28.06.2024 17:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT AHMET AYDOĞAN CADDESİNDE MEYDANA GELEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİNİN BİR KISMI

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 28.06.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 28.06.2024 23:55:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ İKİZCE MAHALLESİ HAYMANA YOLU ÜZERİNDE BULUNAN Q 225 İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: OYACA YEŞİLÇAM ,OYACA AKARSU,İKİZCE VE GÖKÇE HÖYÜK MAHALLELERİ.

MAMAK

Arıza Tarihi: 28.06.2024 16:45:00

Tamir Tarihi: 28.06.2024 18:00:00

Detay: Mamak ilçesi Zirvekent mahallesi Selçuklu caddesi içerisinde Ø110 hdpe boruda meydana gelen arıza nedeniyle saat 18:00 a kadar su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Zirvekent mahallesi alt kotlar