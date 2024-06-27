ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

27 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 26.06.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 26.06.2024 23:55:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: İlçemizde oluşan yoğun su kullanımı dolayısıyla üst kotlarda basınç düşüklüğü ve su alamama yaşanabilir. Bu sebeple temel ihtiyaçlar dışında su kullanılmaması önem arz etmektedir duyarlılığınız için teşekkür ederiz. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bağevleri Mevkii, Zafer Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle, Kurtuluş Mahallesi, İstiklal Mahallesi