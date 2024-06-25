ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

25 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 24.06.2024 22:00:00

Tamir Tarihi: 25.06.2024 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ MEMLİK MAHALLESİ'Nİ BESLEYEN SU DEPOSUNDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: MEMLİK MAHALLESİ, GÜNEYKENT VİLLALARI

BALA

Arıza Tarihi: 24.06.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 24.06.2024 22:00:00

Detay: BALA İLÇESİ GRUP MAHHALELERİ BESLEYEN KUYUDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: YENİKÖY MAH ABAZLI MAH KOÇYAYLA MAH AYDOĞAN MAH

POLATLI

Arıza Tarihi: 24.06.2024 19:00:00

Tamir Tarihi: 25.06.2024 06:00:00

Detay: İlçemizde oluşan yoğun kullanım etkisiyle basınç düşüklüğü ve su alamama yaşanmaktadır. gece saatlerinde basıncın normale döneceği öngörülmüştür (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Mehmet akif mah. bir bölümü, Şehitlik mah bir bölümü, Gazi mah bir bölümü, Çamlıca mah bir bölümü, Basri mah bir bölümü