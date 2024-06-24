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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

24 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BALA

Arıza Tarihi: 24.06.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 24.06.2024 22:00:00

Detay: BALA İLÇESİ GRUP MAHHALELERİ BESLEYEN KUYUDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: YENİKÖY MAH ABAZLI MAH KOÇYAYLA MAH AYDOĞAN MAH

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 24.06.2024 16:35:00

Tamir Tarihi: 24.06.2024 18:00:00

Detay: Bademlik mahallesi 1188.sokak içerisinde Q 125 lik şebeke hattında meydana helen arızadan dolayı tamiratını yapmak için su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Bademlik Mahallesi ve civarı

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