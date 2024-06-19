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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

19HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 19.06.2024 08:30:00

Tamir Tarihi: 19.06.2024 17:00:00

Detay: BACI MAHALLESİ DEPOSUNDA BULUNAN POMPA ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR

Etkilenen Yerler: HÜRRİYET MAHALLESİ,YENİ BACI MAHALLESİ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 19.06.2024 10:15:00

Tamir Tarihi: 19.06.2024 16:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Cengiz Özalp Caddesi Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Cengiz Özalp Caddesi

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 19.06.2024 11:30:00

Tamir Tarihi: 19.06.2024 16:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YAVUZ SELİM MAHALLESİ ÇEŞME SOKAKTA MEYDANA GELEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: RÜZGARLI CADDESİ VE İRŞAD CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 19.06.2024 11:45:00

Tamir Tarihi: 19.06.2024 15:30:00

Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Avlu Bostanları Sokakta Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Avlu Bostanları Sokak

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 19.06.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 19.06.2024 20:00:00

Detay: Baraj Mahallesi Nizami Mülk Sokak İçerisinde İçme Suyu Şebeke Hattında Meydana Gelen Arıza Sebebi İle Plansız Su Kesintisi Yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Baraj Mahallesinin Selçuk Caddesi ve Nizami Mülk Sokak Bir kısmı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 19.06.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 19.06.2024 18:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Sultan Caddesi İçerisinde Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi bir kısmı Pursaklar ilçesi yunus Emre mahallesi bir kısmı

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