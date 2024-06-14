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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

14 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 14.06.2024 09:50:00

Tamir Tarihi: 14.06.2024 20:00:00

Detay: bacı kuyularındaki dalgıç pompada oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: hürriyet mahallesi tamamı.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 14.06.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 14.06.2024 19:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ TAHTAYAZI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN Ø225'LİK POLİETİLEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 19:00'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: TAHTAYAZI MAHALLESİ, DALYASAN MAHALLESİ, KIZILÖZ MAHALLESİ, YUKARI EMİRLER MAHALLESİ, SUSUZ MAHALLESİ

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 14.06.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 14.06.2024 19:00:00

Detay: Ümit Mahallesi Doğan Taşdelen Bulvarı PSV 9 enerjisa kaynaklı kesintiden dolayı pompalar çalışmamaktadır. Bundan kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Mutlukent Mahallesi, Angora Evleri, Ahmet Taner Kışlalı, Beytepe Mahallesi bir kısmı ve civarı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 15.06.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 15.06.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Sekli Mahallesi Dağıtım Şebeke Hattındaki Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Sekli Mahallesi

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