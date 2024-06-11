ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

11 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 11.06.2024 16:30:00

Tamir Tarihi: 12.06.2024 15:00:00

Detay: Hisarlıkaya mahallesi Maslak içerisindeki pompa arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: hisarlıkaya mahallesi tamamı.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 11.06.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 11.06.2024 17:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ BALIKUYUMCU MAHALLESİ BALIKUYUMCU KENT KOOP İÇERİSİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: BALIKUYUMCU KENT KOOP VİLLARI

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 11.06.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 11.06.2024 21:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Tabaklar Sokakta Dağıtım Şebeke Hat Yenilemesi Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Tabaklar Cevatköprücü Madenciler Mustafataşkoparan Sanayicilermesken Yuvam Sokaklar Ve Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 11.06.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 11.06.2024 18:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Saray Fatih Mahallesi Enerjisa Kaynaklı Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: -Pursaklar ilçesi Sirkeli Yeşilova Mahallesi Sirkeli Yeşilyurt Mahallesi Abadan mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 11.06.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 11.06.2024 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Beytepe Mahallesi İhsan Yavaş Sokakta Bulunan Abone Hattında Çıkan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Beytepe Mahallesi İhsan Yavaş Sokak Ve Beytepe Mahallesinin Bir Kısmı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 11.06.2024 15:40:00

Tamir Tarihi: 11.06.2024 18:30:00

Detay: mustafa kemal mahallesi 192 sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: mustafa kemal mahallesi tamamı.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 11.06.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 11.06.2024 20:00:00

Detay: Beyobası mahallesi tedaş kaynaklı arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Beyobası mahallesi tamamı

BALA

Arıza Tarihi: 10.06.2024 18:00:00

Tamir Tarihi: 11.06.2024 14:00:00

Detay: BALA İLÇESİ KARAHAMZALI MAHALLESİ İLETİM HATINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALA İLÇESİ KARAHAMZALI MAHALLESİ