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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

18 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 19.04.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 19.04.2024 21:00:00

Detay: Sincan Mustafa Kemal Mahallesi Ayaş-Ankara yolu Hasan Şahan Kışlası önünde yapılacak olan içme suyu deplase çalışması nedeniyle planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29 Ekim Mahallesi, Menderes Mahallesi, Çoğlu Mahallesi, Adalet Mahallesi

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 18.04.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 18.04.2024 19:00:00

Detay: Solfasol Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi içerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Solfasol ve Yıldıztepe mahallelerinin bir kısmı

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