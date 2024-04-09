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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

10 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 9.04.2024 16:50:00

Tamir Tarihi: 9.04.2024 19:00:00

Detay: BEYOBASI MH DEPODA OLUŞAN ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.

Etkilenen Yerler: BEYOBASI MH TAMAMI

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