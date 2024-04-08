ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

9 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 8.04.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 8.04.2024 17:00:00

Detay: Nallıhan ilçesi Sarıyar mahallesinde İçme suyu dağıtım şebeke hattında devam eden arıza tamir çalışmasından dolayı Depo seviyesinde düşme olduğundan su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Sarıyar mahallesi