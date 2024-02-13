ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
13 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 13.02.2024 09:00:00
Tamir Tarihi: 13.02.2024 12:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Aladağ Mevki Akifbey Sokakta Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Sebebi İle Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vemiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dİleriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Aladağ Mevki Akifbey Sokak Ve Hacıkara Mahallesi Bir Kısmı
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 13.02.2024 09:30:00
Tamir Tarihi: 13.02.2024 12:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Okul Sokakta Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Sebebi İle Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vemiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dİleriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Okul, Konut Sokak Ve Hacıkara Mahallesi Bir Kısmı
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 13.02.2024 13:30:00
Tamir Tarihi: 13.02.2024 19:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi bahçelievler mahallesi 124 sokakta @ 200 Luk ductil hattaki arıza nedeniyle 13/02/2024 saat 13:30 ile 19:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Bahçelievler mahallesinin bir kısmı.
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 13.02.2024 15:00:00
Tamir Tarihi: 13.02.2024 19:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi karşı yaka mahallesi 481 sokakta @ 110 PE borudaki arıza nedeniyle 13/02/2024 saat 15:00 ile 19:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Karşıyaka mahallesi'nin bir kısmı.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 13.02.2024 14:50:00
Tamir Tarihi: 13.02.2024 20:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ YENİ ŞEKER MAHALLESİ 1437 SOKAK İÇİNDE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: ŞEKER MAHALLESİ GENELİ ,ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLESİ BİR KISMI