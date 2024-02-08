ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

8 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 8.02.2024 15:20:00

Tamir Tarihi: 8.02.2024 20:00:00

Detay: KEÇİÖREN İLÇESİ ETLİK MH.KİRAZ SOK İÇERİSİNDE BULUNAN P-2 POMPA İSTASYONUMUZDAKİ ELEKTRİK ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KALETEPE MAH, PAMUKLAR MAH,GÜVENTEPE MAH,ERGENEKON MAH VE ÇİĞDEMTEPE MAH,GÜZELYAKA MAH VE KAYALAR MAH