ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

7 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 6.02.2024 22:00:00

Tamir Tarihi: 7.02.2024 12:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KARACAKAYA MAHALLESİ MEBUSKENT SİTESİ YOLUNDA BULUNAN Ø250 DUCTİL BORUDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: KARACAKAYA MAHALLESİ MEBUSKENT SİTESİ

SİNCAN

Arıza Tarihi: 7.02.2024 11:30:00

Tamir Tarihi: 7.02.2024 20:00:00

Detay: Mustafa kemal mahallesi kayı caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: kayı caddesi geneli

AKYURT

Arıza Tarihi: 7.02.2024 11:30:00

Tamir Tarihi: 7.02.2024 21:00:00

Detay: AKYURT BÜGDÜZ MAHALLESİ KAYMAKAM GALİP KAYA CAD İÇERİSİN DE ANA ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: AKYURT BÜGDÜZ MAHALLESİ ŞEHLER MAHALLESİ TİMURHAN MAHALLESİ YILDIRIM MAHALLESİ VE ÇANKIRI YOLU İSTİKAMETİNDEKİ TÜM FABRİKALAR ETKİLENMEKTE DİR ÇINAR MAHALLESİ GÜZELHİSAR MAHALLESİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 7.02.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 7.02.2024 19:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Taşpınar Mahallesi 2901 sokakta Q 110 PE borudaki arıza nedeniyle 07/02/2024 saat 16:00 ile 19:00 arasında Plansız su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: TAŞPINAR MAHALLESİ