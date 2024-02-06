ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

6 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 4.02.2024 19:00:00

Tamir Tarihi: 6.02.2024 23:55:00

Detay: Gölbaşı İlçesi İncek Mahallesi serpmelerde Q 400 ductil hattaki arıza nedeniyle 06/02/2024 saat 23:55 kadar plansız su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: YILDIRIM AKBULUT CADDESİ VE CİVARI, TULUMTAŞ MAHALLESİNİN ÜST KOTLARI

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 6.02.2024 15:15:00

Tamir Tarihi: 6.02.2024 18:00:00

Detay: Çankaya Ahlatlıbel Mahallesi ,1884. Sokak içi,90 lık pvc ,şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel mahallesi üst kotları

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 6.02.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 6.02.2024 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KENTKOOP MH.Ş. HÜSEYİN BAHADIR CD İÇİNDE Ø100 İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: Ş.HÜSEYİN BAHADIR CD BİR KISMI VE 1844 CD ALT KESİMLERİ