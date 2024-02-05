ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

5 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 5.02.2024 12:05:00

Tamir Tarihi: 5.02.2024 18:30:00

Detay: Yeşilöz mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı içerisinde Q150 lik şebeke hattında meydana arızanın tamiratını yapmak su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: Yeşilöz mahallesi ve civarı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 5.02.2024 14:50:00

Tamir Tarihi: 5.02.2024 20:00:00

Detay: Mustafa kemal mahallesi kayı caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Mustafa kemal mahallesinin bir kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 4.02.2024 19:00:00

Tamir Tarihi: 5.02.2024 22:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi İncek Mahallesi serpmelerde Q 400 ductil hattaki arıza nedeniyle 05/02/2024 saat 22:00 kadar plansız su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: YILDIRIM AKBULUT CADDESİ VE CİVARI, TULUMTAŞ MAHALLESİNİN ÜST KOTLARI