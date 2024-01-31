ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 31 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

31 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 1.02.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 1.02.2024 18:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YENİCE MAHALLESİNDE KÖPRÜ YAPIM İŞİ NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: YENİCE MAHALLESİ, DUMLUPINAR MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ VE ÇEVRESİ

KALECİK

Arıza Tarihi: 31.01.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 31.01.2024 17:00:00

Detay: SU KESİNTİSİ Kalecik Haciköy Mahallesi icerisinde Su hattı yapım işlerinden ve bağlantı çalışmaları yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır. Su Kesinti Tarihi 31.1.2024 Saati: 13.00 Su Verilme Tarihi 31.1.2024 Saati:17:00

Etkilenen Yerler: Kalecik Haciköy - Orçan