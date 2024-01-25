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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

25 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 25.01.2024 11:30:00

Tamir Tarihi: 25.01.2024 20:00:00

Detay: Çankaya Metin Akkuş mahallesi ,Sinan caddesi ile 776. Sokak köşesi,125 lik duktil boru bağlantısı

Etkilenen Yerler: Metin Akkuş mahallesi, Naci Çakır mahallesi, İlkadım mahallesi. Osman temiz mahallesi . Aydınlar mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 25.01.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 25.01.2024 20:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Tamirciler Sokakta Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Tamirciler Sokak Ve Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 25.01.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 25.01.2024 18:00:00

Detay: Y.SELİM MAHALLESİ EMİN CADDESİNDE OLUŞAN 110 LUK PE100 BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: Y.SELİM MAHALLESİ EMİN CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

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