ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 12 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

12 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 12.01.2024 17:00:00

Tamir Tarihi: 12.01.2024 23:55:00

Detay: Mevlana mahallesi 447 sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: ahmet andiçen caddesi 433 sokak, 439 sokak ve çevresi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 11.01.2024 22:45:00

Tamir Tarihi: 12.01.2024 18:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ GAZİ CADDESİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ :KURTULUŞ MAHALLESİ VE MİLLİ EGEMENLİK CADDESİNİN BİR KISMI

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 12.01.2024 09:20:00

Tamir Tarihi: 12.01.2024 20:00:00

Detay: İncirli Mahallesi Alımlı Sokak içerisinde Q 100 lük şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı tamiratını yapmak için su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: İncirli Mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 12.01.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 12.01.2024 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Mevlana Celaleddin Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Mevlana Celaleddin Sokak Ve Başağaç Mahallesinin Bir Kısmı