ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2 Ocak Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!
2 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 2.01.2024 12:00:00
Tamir Tarihi: 19.01.2024 19:00:00
Detay: Karacaören Mahallesi 1566. Cadde içerisinde içme suyu şebeke hattımızda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Karacaören Mahallesinin bir kısmı
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 2.01.2024 12:55:00
Tamir Tarihi: 2.01.2024 17:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ YEŞİLOVA MAHALLESİ 4016 CADDE İÇİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: 4016 CADDE VE CİVARI