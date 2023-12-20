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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

20 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 20.12.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 20.12.2023 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Hürkent 3 Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Hürkent 3 Sokak Ve Başağaç Mahallesinin Bir Kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 20.12.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 20.12.2023 20:00:00

Detay: TAMİR TARİHİ SAAT: 20.12.2023 14:00 İŞ BİTİŞ TARİHİ SAAT: 20.1.2023 20:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Büklüm Caddesi üzerinde dağıtım şebeke hattında Ani Oluşan Arızadan dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENEN YERLER: Şentepe Mah Bir Kısmı

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bir Kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 20.12.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 20.12.2023 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KAYALAR MH 794 SOK.İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100 MM ÇAPINDAKİ DUKTİL İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIK İÇİN ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: :KAYALAR MAH. 794 SOK. VE CİVARI

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