ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

18 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 19.12.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 20.12.2023 17:00:00

Detay: Ayaş İlhan Mahallesi içerisinde Su İnşaat dairesi başkanlığı tarafından bakım onarımı yapılan içmesuyu deposunun sızdırmazlık testi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş İlhan Mahallesi

SİNCAN

Arıza Tarihi: 18.12.2023 16:40:00

Tamir Tarihi: 18.12.2023 19:00:00

Detay: Gökçek Mahallesi Terminal Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gökçek Mahallesi tamamı.

AKYURT

Arıza Tarihi: 18.12.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.12.2023 18:00:00

Detay: Planlı Su Kesintisi: AKYURT BEYAZIT MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI MESİRE ALANI YANINDA 400 mm PE 100.LÜK ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. TARİH 18.12.2023. SAAT .09.00.İLE 17.00 ARASI. ETKİLENECEK YERLER

Etkilenen Yerler: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ YEŞİLTEPE MAHALLESİ BEYAZIT MAHALLESİ ATATÜRK MAHALLESİ ETKİLENECEKTİR

AYAŞ

Arıza Tarihi: 18.12.2023 10:00:00

Tamir Tarihi: 18.12.2023 14:00:00

Detay: Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından Ayaş İlçesi Bayat Mahallesi içerisinde bulunan içme suyu deposunun temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Bayat Mahallesi

SİNCAN

Arıza Tarihi: 18.12.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.12.2023 17:00:00

Detay: Malıköy mahallesi Kenan Evren caddesi içinde yapılacak olan hat deplase çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Malıköy mahallesi tamamı