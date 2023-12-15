ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...
15 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 15.12.2023 09:50:00
Tamir Tarihi: 15.12.2023 16:30:00
Detay: Çankaya Malazgirt mahallesi 1006. Cadde ile 1005. Cadde köşesi,Ø150 lik duktil boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Malazgirt mahallesi, Osman temiz mahallesi üst kotları.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 15.12.2023 11:00:00
Tamir Tarihi: 15.12.2023 19:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İLKYERLEŞİM MAHALLESİ 2011 SOKAK SAYGINLAR SİTESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN Ø150 MM ÇAPINDAKİ ÇELİK İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: İLKYERLEŞİM MAHALLESİ 2011 SOKAK SAYGINLAR SİTESİ.