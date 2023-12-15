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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

15 Aralık 2023 16:53 Güncelleme: 16:53 Abone Ol

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...