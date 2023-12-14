ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

13 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 14.12.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 15.12.2023 09:00:00

Detay: Sinanlı Mahallesi içerisinde su kanal dairesi başkanlığı tarafından bakım onarımı yapılan içmesuyu deposunun sızdırmazlık testi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Hocasian, Cuma, Mahkeme Mahalleleri

MAMAK

Arıza Tarihi: 14.12.2023 13:00:00

Tamir Tarihi: 14.12.2023 17:00:00

Detay: Mamak İlçesi Kıbrısköyü mahallesi Veysel Karani caddesi içinde oluşan arza nedeniyle saat 17:00 kadar su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Kıbrıs köyü mahallesi Nesibe Hatun caddesi ve Veysel Karani caddesi ve civarları.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 14.12.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 14.12.2023 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Tamirciler Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Tamirciler Sokak Ve Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 14.12.2023 14:50:00

Tamir Tarihi: 14.12.2023 18:00:00

Detay: Plansız su kesinti tarihi 14.12.2023 saat 14:40 Tamir tarihi 14.12.2023 saat 18:00 Adres:çankaya keklikpınarı mahallesi 929 cadde içi,150 lik çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Keklikpınarı mahallesi,Malazgirt mahallesi,Mürsel Uluç mahallesi,Oran mahallesi üst kotları.

KALECİK

Arıza Tarihi: 14.12.2023 15:30:00

Tamir Tarihi: 14.12.2023 17:30:00

Detay: SU KESİNTİSİ Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi Ş. Mustafa Tayyarcan Sokak üzerinde oluşan Q90 lık Ana İletim arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Su Kesinti Tarihi 14.12.2023 Saati: 15.30 Su Verilme Tarihi 14.12.2023 Saati:17:30

Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi bir kısmı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 14.12.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 14.12.2023 19:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Yunus emre mahallesi Sağlam sokak içerisinde yapılacak olan bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: -Yunus Emre Mahallesi bir kısmı