ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

13 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 14.12.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 15.12.2023 09:00:00

Detay: Sinanlı Mahallesi içerisinde su kanal dairesi başkanlığı tarafından bakım onarımı yapılan içmesuyu deposunun sızdırmazlık testi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Hocasian, Cuma, Mahkeme Mahalleleri

AYAŞ

Arıza Tarihi: 13.12.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 14.12.2023 09:00:00

Detay: Akkaya mahallesi içerisinde su kanal dairesi başkanlığı tarafından bakım onarımı yapılan içmesuyu deposunun sızdırmazlık testi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Akkaya Mahallesi

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 13.12.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 13.12.2023 18:00:00

Detay: Keçiören ilçesi, Çaldıran mahallesi Ş.Erhan Dedeoğlu sokak içerisinde Q 100 lük ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: ÇALDIRAN VE YEŞİLTEPE Mahalleleri etkilenmektedir.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 13.12.2023 00:05:00

Tamir Tarihi: 13.12.2023 18:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ TURKUAZ MAHALLESİNDE ENERJİ KAYNAKLI SU KESİNTİSİ SONRASİ İÇMESUYU İLETİM HATTİNDA ARIZA MEYDANA GELMİŞTİR. TURKUAZ MAHALLESİ ÜST VE ORTA KOTLARINDA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE SUNAR SABIR VE ANLAYIŞLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

Etkilenen Yerler: TURKUAZ MAHALLESİ ÜST VE ORTA KOTLARI ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TRAFİK DENETLEME NOKTASI

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 13.12.2023 09:15:00

Tamir Tarihi: 13.12.2023 18:00:00

Detay: PLANSIZ KESİNTİ TARİHİ: 13/12/2023 09:00 Tamir tarihi: 13/12/2023 18:00 YENİMAHALLE İLÇESİ SUSUZ MH HİSAR CD İÇERİSİNDE BULUNAN Ø300 MM ÇAPINDAKİ DUKTİL İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER: SUSUZ MH 2. İNÖNÜ CD HİSAR CD VE CİVARI ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIK İÇİN ÖZÜR DİLERİZ

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 13.12.2023 09:20:00

Tamir Tarihi: 13.12.2023 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ SUSUZ MAHALLESİ HİSAR CADDE İÇERİSİNDE Ø300 MM ÇAPINDAKİ DUKTİL İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ETİMESGUT İLÇE SINIRLARI İÇİNDE GÖKSU MAHALLESİNDE AKINCILAR CADDE, İHLAS CADDE VE CİVARI

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 13.12.2023 11:30:00

Tamir Tarihi: 13.12.2023 15:00:00

Detay: Beşikkaya Mahallesi 2000 cadde ile 2006/4 sk köşesi içindeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Beşikkaya Mahallesinin bir kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 13.12.2023 11:30:00

Tamir Tarihi: 13.12.2023 20:30:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Bahçelievler mahallesi 35.Cadde Q 160 PE hattaki arıza nedeniyle 13/12/2023 saat 11:30 ile 20:30 arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAHALLESİNİN BİR KISIMI