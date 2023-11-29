ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Kasım Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!
30 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 29.11.2023 09:30:00
Tamir Tarihi: 29.11.2023 17:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Yavrucuk mahallesi Haymana yolu üzerinde @ 280 hattaki vana değişimi nedeniyle 29/11/2023 saat 09:30 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Gökçe höyük, Yavrucuk, hacı Muratlı mahalleleri ve çalı kuşu,mogan mazara evleri,mogan sevgi çiçeği ve çatal armut siteleri.
MAMAK
Arıza Tarihi: 29.11.2023 10:35:00
Tamir Tarihi: 29.11.2023 18:00:00
Detay: ALTINEVLER MAHALLESİ DUTLUK SK İÇİNDE ANİ OLARAK OLUŞAN Q200 LÜK DUKTİL BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR .
Etkilenen Yerler: ALTINEVLER MAHALLESİ
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 29.11.2023 14:00:00
Tamir Tarihi: 29.11.2023 22:00:00
Detay: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ KARATAY SOKAKTA 250 LİK DUCTIL BORUDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: AKKUZULU MAHALLESİ VE KAPAKLI MAHALLESİ
MAMAK
Arıza Tarihi: 29.11.2023 15:40:00
Tamir Tarihi: 29.11.2023 18:00:00
Detay: Kıbrıs köyü mahallesi Kıbrıs köyü caddesi içinde Ø90 lık PVC içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle saat 18:00 a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Kıbrıs köyü mahallesi
SİNCAN
Arıza Tarihi: 29.11.2023 16:30:00
Tamir Tarihi: 29.11.2023 23:00:00
Detay: Malıköy Mahallesi kümeevleri içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Malıköy Mahallesi tamamı.