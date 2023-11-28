ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Kasım Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!
29 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 28.11.2023 13:00:00
Tamir Tarihi: 28.11.2023 17:00:00
Detay: Yakupabdal mahallesi Enerjisa'nın çalışması nedeniyle enerji kesintisi neticesinde T-48 pompa istasyonu çalışmadığı için su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yakupabdal mahallesi
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 28.11.2023 14:00:00
Tamir Tarihi: 28.11.2023 18:00:00
Detay: Altındağ İlçesi,Ulubey mahallesi 883.Sokak içindeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Ulubey mahallesinin bir kısmı,Önder mahallesinin bir kısmı
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 28.11.2023 15:00:00
Tamir Tarihi: 28.11.2023 18:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ YENİ BAĞLICA MAHALLESİ KIZILELMA CADDE İÇİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: YENİ BAĞLICA MAHALLESİ KIZILELMA CADDE VE CİVARI
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 28.11.2023 17:00:00
Tamir Tarihi: 28.11.2023 21:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BAĞIRSAK DERESİ MEVKİNDE BULUNAN DAĞITIM ŞEEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILICAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ: AYVAŞIK MAHALLESİ BAĞIRSAK DERE MEVKİ BİR KISMI
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 28.11.2023 17:00:00
Tamir Tarihi: 28.11.2023 21:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi hacılar mahallesi 1367 sokakta @ 110 PE borudaki arıza nedeniyle 27/11/2023 saat 17:00 ile 21:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Hacılar mahallesinin bir kısmı.