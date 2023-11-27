ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Kasım Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

28 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 27.11.2023 09:10:00

Tamir Tarihi: 27.11.2023 23:55:00

Detay: Yağışlardan dolayı barajlardan gelen suyun yoğun çamurlu olması ve arıtma çalışmalarının devam etmesinden kaynaklı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Hürriyet Mahallesi tamamı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 27.11.2023 10:00:00

Tamir Tarihi: 27.11.2023 20:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ GAZİ MAHALLESİ ÇİFTLİK CADDESİ ANKAPARK İÇERİSİNDE Ø700 LÜK ÇELİK BORUDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ÇİFTLİK KOKOREÇÇİLER TİĞEM VE A.O.Ç İÇİ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 27.11.2023 11:30:00

Tamir Tarihi: 27.11.2023 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Fatih Caddesinde bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Başağaç Mahallesi Fatih Caddesi Ve Başağaç Mahallesinin Bir Kısmı

MAMAK

Arıza Tarihi: 27.11.2023 15:30:00

Tamir Tarihi: 27.11.2023 19:00:00

Detay: Ekin Mahallesi 1604 sokak da oluşan arıza nedeniyle saat 19:00 kadar su verilemiyecektir.

Etkilenen Yerler: Ekin Mahallesi, Bostancık Mahallesi üst kotlar ile Başak mahallesi alt kotlar

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 27.11.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 27.11.2023 20:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Yavrucuk mahallesi küme evleri mevkinde @ 110 PE borudaki arıza nedeniyle 27/11/2023 saat 16:00 ile 20:00 arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Yavrucuk mahallesi ile çatal armut sitesi.

AKYURT

Arıza Tarihi: 27.11.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 27.11.2023 20:00:00

Detay: GÜZELHİSAR MAHALLESİ MİMAR SİNAN CADDESİ İÇİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: GÜZELHİSAR MAHALLESİ MİMAR SİNAN CADDESİ GÜZELHİSAR ÇANKIRI BULVARI