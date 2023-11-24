ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Kasım Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

25 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 23.11.2023 16:05:00

Tamir Tarihi: 24.11.2023 19:00:00

Detay: İstiklal Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi içerisinde meydana gelen dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi, İstiklal Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi tamamı

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 24.11.2023 15:30:00

Tamir Tarihi: 24.11.2023 18:00:00

Detay: İncirli mahallesi barışyolu cad. içerisinde Q200 lük şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı tamiratını yapmak için su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: İncirli mahallesi barışyolu caddesi ve civarı