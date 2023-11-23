ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Kasım Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

24 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 23.11.2023 21:00:00

Tamir Tarihi: 24.11.2023 06:00:00

Detay: SU İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ''İÇME SUYU ŞEBEKE HATLARI VE DİĞER İMALATLAR YAPIM İŞİ'' KAPSAMINDA YENİ BAĞLICA MAHALLESİ 2268 SOKAK İLE KEPİR CADDE KESİŞİMİNDE İMALATI TAMAMLANAN YENİ HATTIN MEVCUT HATTA BAĞLANMA ÇALIŞMALARININ YAPILABİLMESİ İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YENİ BAĞLICA MAHALLESİ VE BAĞLICA MAHALLESİ BİR KISMI

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 23.11.2023 10:00:00

Tamir Tarihi: 23.11.2023 17:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi Yuva Mah. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Bulvarı içerisinde Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Natura Batıkent sitesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 23.11.2023 14:20:00

Tamir Tarihi: 23.11.2023 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında Carrefour kavşağında Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi Ve Başağaç Mahallesinin Bir Kısmı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 23.11.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 23.11.2023 20:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Mimar sinan mahallesi Kocatepe sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: -Mimar sinan mahallesi bir kısmı.

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 23.11.2023 15:30:00

Tamir Tarihi: 23.11.2023 20:00:00

Detay: Tatlıca mah petır sok içerısındekı su arızasından kaynaklı arası su kesıntısı yapılacak etkılenen yerler tatlıca mah üstkotları

Etkilenen Yerler: tatlıca mah üstkotları

SİNCAN

Arıza Tarihi: 23.11.2023 16:05:00

Tamir Tarihi: 24.11.2023 16:00:00

Detay: İstiklal Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi içerisinde meydana gelen dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi, İstiklal Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi tamamı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 23.11.2023 15:30:00

Tamir Tarihi: 23.11.2023 20:00:00

Detay: Alacaatlı Mahallesi 3356 Sokak supark villaları içi pe110'luk boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Alacaatlı Mahallesi su park villaları ve renk villaları tamamı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 23.11.2023 17:15:00

Tamir Tarihi: 23.11.2023 21:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi karşıyaka mahallesi 665 caddede 110 PE borudaki arıza nedeniyle 23/10/2023 saat 17:15 ile 21:00 arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Karşıyaka mahallesinin bir kısmı.

HAYMANA

Arıza Tarihi: 23.11.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 23.11.2023 23:55:00

Detay: HAYMANA MERKEZİ BESLEYEN BAŞDEĞİRMEN TESİSİNDE ENERJİ-SA KAYNAKLI ENERJİ KESİNTİSİ OLDUĞUNDAN MERKEZ MAHALLELERE SU TEMİNİ YAPILAMAMAKTADIR. ENERJİ GELDİĞİ TAKTİRDE KADEMELİ OLARAK KOT FARKINA BAĞLI SULAR GELECEKTİR.

Etkilenen Yerler: MEDRESE MAHALLESİ, YENİ MAHALLE, KAYABAŞI MAHALLESİ,ÇALDAĞ MAHALLESİ,SEYRAN MAHALLESİ.