ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Kasım Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

23 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 23.11.2023 21:00:00

Tamir Tarihi: 24.11.2023 06:00:00

Detay: SU İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ''İÇME SUYU ŞEBEKE HATLARI VE DİĞER İMALATLAR YAPIM İŞİ'' KAPSAMINDA YENİ BAĞLICA MAHALLESİ 2268 SOKAK İLE KEPİR CADDE KESİŞİMİNDE İMALATI TAMAMLANAN YENİ HATTIN MEVCUT HATTA BAĞLANMA ÇALIŞMALARININ YAPILABİLMESİ İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YENİ BAĞLICA MAHALLESİ VE BAĞLICA MAHALLESİ BİR KISMI

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 22.11.2023 12:30:00

Tamir Tarihi: 22.11.2023 19:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ŞEHİTALİ MAHALLESİ 3547 SOKAK İÇERİSİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: BİLGİSAYARCILAR-92 SİTESİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 22.11.2023 13:30:00

Tamir Tarihi: 22.11.2023 17:00:00

Detay: Gölbaşı ilçes Hacılar Mahallesi 1572 sokakta Q 110 PE borudaki arıza nedeniyle 22/11/2023 saat 13:30 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: HACILAR MAHALLESİ

SİNCAN

Arıza Tarihi: 22.11.2023 13:40:00

Tamir Tarihi: 22.11.2023 22:00:00

Detay: Hürriyet Mahallesi Huzur sokak içerisinde meydana gelen dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi, İstiklal Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi tamamı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 22.11.2023 13:45:00

Tamir Tarihi: 22.11.2023 15:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Tamirciler 1 Sokakta bulunan Abone Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi Tamirciler 1 Sokak Ve Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 22.11.2023 14:40:00

Tamir Tarihi: 22.11.2023 18:30:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAH.3577 SOKAK İÇERİSİNDE Ø90 PE BORU HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAH. 3577 SOKAK,OYUKLU MEVKİ, BAĞLAR MEVKİ VE CİVARI

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 22.11.2023 15:45:00

Tamir Tarihi: 22.11.2023 19:00:00

Detay: Ahlatlıbel Mahallesi Öysekent Sitesi 1904 Sokak içi 90 lık PVC arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel Mahallesi Öysekent sitesi ve civarı

MAMAK

Arıza Tarihi: 22.11.2023 16:30:00

Tamir Tarihi: 22.11.2023 19:00:00

Detay: Küçük Kayaş mahallesi Şehit Bayram Tekin caddesi içinde oluşan arıza nedeniyle saat 19:00 kadar su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Şahap Gürler Mah, Yeşilbayır Mah. Küçük Kayaş mahallesinin üst kotları, Yeni Bayındır Mahallesinin alt kotları