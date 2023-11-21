ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21-22 Kasım Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

22 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 21.11.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 21.11.2023 23:00:00

Detay: Temelli Alcı Mahallesi Küme Evleri içerisinde meydana gelen dağıtım şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır .

Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 21.11.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 21.11.2023 19:00:00

Detay: Keçiören ilçesi, İncirli mahallesi Barışyolu caddesi içerisinde Q 200 lük ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: BARIŞYOLU CADDESİ VE CİVARI etkilenmektedir.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 21.11.2023 11:10:00

Tamir Tarihi: 21.11.2023 23:55:00

Detay: Yağışlardan dolayı barajlardan gelen suyun yoğun çamurlu olması ve arıtma çalışmalarının devam etmesinden kaynaklı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Yenihisar Mahallesi tamamı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 21.11.2023 14:40:00

Tamir Tarihi: 21.11.2023 18:40:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 1237 SOKAK DA İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 1237 SOKAK VE SOĞUTMACILAR SANAYİ SİTESİ.