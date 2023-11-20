ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Kasım Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!
21 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 20.11.2023 16:00:00
Tamir Tarihi: 20.11.2023 20:00:00
Detay: Plansız su kesinti tarihi 20.11.2023 saat 16:00 Tamir tarihi: 20.11.2023 saat 20:00 Adres :Ahlatlıbel mahallesi 1879. sokak no:23 90lık pvc şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.etkilenen yerler Ahlatlıbel öysekent mahallesi alt kotları.
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler Ahlatlıbel öysekent mahallesi alt kotları.