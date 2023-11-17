ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Kasım Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!
18 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
KIZILCAHAMAM
Arıza Tarihi: 17.11.2023 16:00:00
Tamir Tarihi: 17.11.2023 19:00:00
Detay: İsmetpaşa Mahallesi Yunus Emre Caddesi Güzergahında Bulunan Ø125 mm. Çapında Dağıtım Şebeke Hattında Meydana Gelen Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: İsmetpaşa Mahallesi Geneli, Akçay Mahallesi Geneli ve Karşıyaka Mahallesi Cennet Sitesi, Sanayi Sitesi ve Deli Yusuf Caddesi.
AKYURT
Arıza Tarihi: 17.11.2023 08:00:00
Tamir Tarihi: 17.11.2023 21:00:00
Detay: AKYURT SARACALAR MAHALLESİNDE 400 LÜK DÜKTÜL ABONE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT SARACALAR MAHALLESİ VE YAN CİVARINDAKİ FABRİKALAR ETKİLENMEKTEDİR
AKYURT
Arıza Tarihi: 17.11.2023 09:30:00
Tamir Tarihi: 17.11.2023 21:00:00
Detay: AKYURT BALIKHİSAR MAH SARAY MATBA BARİKASI YANINDA ABONE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT BALIKHİSAR MAHALLESİ VE CİVAR FABRİKALAR ETKİLENMEKTEDİR