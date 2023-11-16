ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Kasım Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!
17 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 15.11.2023 19:10:00
Tamir Tarihi: 15.11.2023 23:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHLLESİ İPEK YOLU CADDESİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILICAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ: BAŞAĞAÇ MAHALLESİ İPEK YOLU CADDESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ BİR KISMI
KAZAN
Arıza Tarihi: 16.11.2023 11:30:00
Tamir Tarihi: 16.11.2023 18:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İSTANBUL YOLUNDA YAPILACAK OLAN BAĞLANTI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: SARAY MAHALLESİ
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 16.11.2023 13:10:00
Tamir Tarihi: 16.11.2023 18:10:00
Detay: , Kurtuluş Mahallesi Barış Caddesi içerisindeki su arızasından dolayı saat 13:10 ile 17:00 saatler arası su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Kurtuluş-İsmetpaşa-Yenice-Yenidoğan-Yenipınar Mh.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 16.11.2023 12:00:00
Tamir Tarihi: 16.11.2023 18:00:00
Detay: PLANSIZ KESİNTİ TARİHİ: 16.11.2023 12:00 Tamir tarihi: 16.11.2023 18:00 YENİMAHALLE İLÇESİ SUSUZ MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI İÇERİSİNDE Ø200 DUKTİL BORU HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. ETKİLENEN YERLER: DEMPA SANAYİ SİTESİ , SUSUZ MAH. CİVARI
Etkilenen Yerler: DEMPA SANAYİ SİTESİ,SUSUZ MAH.CİVARI
SİNCAN
Arıza Tarihi: 16.11.2023 12:00:00
Tamir Tarihi: 16.11.2023 19:00:00
Detay: Törekent Mahallesi Seyirce mevkii içerisinde ana iletim hattında meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Törekent mahallesi
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 16.11.2023 15:00:00
Tamir Tarihi: 16.11.2023 20:00:00
Detay: Plansız su kesintisi tarihi 16.11.2023 saat 15:00 Tamir tarihi 16.11.2023 saat 20:00 Adres:Şehit Cengiz Karaca mahallesi,Dikmen caddesi ile 1057. Cadde köşesindeki 400 lük Çelik boru arızası
Etkilenen Yerler: Şehit Cengiz Karaca mahallesi,Dikmen caddesi ile 1057. Cadde köşesindeki 400 lük çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır,etkilenen yerler: Şehit Cengiz Karaca mahallesi,Ata mahallesi üst kotları,huzur mahallesi üst kotları, Karapınar mahallesi,Akpınar mahallesi, Naci Çakır mahallesi,hilal mahallesi, Yıldızevler mahallesi, Kirkkonaklar mahallesi,Aşıkpaşa mahallesi,bademlidere mahallesi,gökkuşağı mahallesi üst kotları,Osman temiz mahallesi,Birlik mh
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 16.11.2023 16:40:00
Tamir Tarihi: 16.11.2023 21:00:00
Detay: Plansız su kesintisi tarihi: 16.11.2023 saat 16:40 Tamir tarihi: 16.11.2023 saat 21:00 Adres:Çankaya Yakupabdal mahallesi kümeevleri 100 lük çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır,etkilenen yerler Yakupabdal mahallesi üst kotları
Etkilenen Yerler: :Çankaya Yakupabdal mahallesi kümeevleri 100 lük çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır,etkilenen yerler Yakupabdal mahallesi üst kotları