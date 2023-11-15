ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Kasım Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

16 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 15.11.2023 21:00:00

Tamir Tarihi: 16.11.2023 06:00:00

Detay: : SU İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ''İÇME SUYU ŞEBEKE HATLARI VE DİĞER İMALATLAR YAPIM İŞİ'' KAPSAMINDA İMALATI TAMAMLANAN YENİ HATTIN MEVCUT HATTA BAĞLANMA ÇALIŞMALARININ YAPILABİLMESİ İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: : YENİ BAĞLICA MAHALLESİ VE BAĞLICA MAHALLESİ BİR KISMI

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 15.11.2023 13:00:00

Tamir Tarihi: 15.11.2023 21:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Milli Egemenlik sokak ta bulunan Dağıtım hattında Oluşan Arızadan dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Kurtuluş, Beytepe, Ayvaşık, Cumhuriyet, Rüstempaşa, Gazipaşa, Başağaç, İstiklal, Zafer, Yeşilağaç Fasıl Mevkii ve Hacıkara Mahallelerinin bir Kısmı

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 15.11.2023 17:10:00

Tamir Tarihi: 15.11.2023 20:10:00

Detay: HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER MAH NAZLI SOKAKTAKİ ARIZADAN DOLAYI 17:10 20:10 SAATLERİ ARASI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAH