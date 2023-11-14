ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Kasım Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

15 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 14.11.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 14.11.2023 19:00:00

Detay: PLANSIZ KESİNTİ TARİHİ: 14/11/2023 15:00 Tamir tarihi: 14.14.2023 19:00 YENİMAHALLE İLÇESİ İNÖNÜ MAHALLESİ RAJİV GHANDİ CADDESİ İLE BATI BULVARI KÖŞESİNDE 60.YIL SİTESİ ÖNÜNDE Ø110 MM ÇAPINDA POLİETİLEN İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. ETKİLENEN YERLER: 60.YIL SİTESİ

Etkilenen Yerler: 60.YIL SİTESİ

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 14.11.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 14.11.2023 18:00:00

Detay: Oğuzlar mahallesi 1397. Sokak no 13 önünde 150 lik kolye arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Balgat mahallesi,oğuzlar mahallesi,Nasuh akar mahallesi

POLATLI

Arıza Tarihi: 14.11.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 14.11.2023 23:00:00

Detay: TAMİR TARİHİ SAAT: 14.11.2023 17:00 İŞ BİTİŞ TARİHİ SAAT: 14.11.2023 23:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Mehmet Akif Mahallesi Pınar caddesi üzerinde Ø 250 lik Astbest boru su şebeke hattında Ani Oluşan Arızadan dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENEN YERLER: Mehmet Akif Mahallesi Bir Bölümü

Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Mahallesi Bir Bölümü

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 14.11.2023 09:30:00

Tamir Tarihi: 14.11.2023 13:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Acı su Mahallesi Küme Evleri sokak ta bulunan Dağıtım hattında Oluşan Arızadan dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık mahallesi Güdül yolu ve Acı su Mahallesi

HAYMANA

Arıza Tarihi: 14.11.2023 09:30:00

Tamir Tarihi: 14.11.2023 23:30:00

Detay: :Haymana İlçesi Seyran Mahallesi Şehit Piyade Çavuş Kavas Atanur Aytaç Sokak içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeni ile su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Yenimahalle, Seyran, Kayabaşı ve Çaldağ Mahallesi