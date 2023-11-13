ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Kasım Ankara su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!
14 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 13.11.2023 14:30:00
Tamir Tarihi: 13.11.2023 17:30:00
Detay: : ETİMESGUT İLÇESİ GÜZELKENT MAHALLESİ 369 SOKAK İÇİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: GÜZELKENT MAHALLESİ BİR KISMI
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 13.11.2023 15:00:00
Tamir Tarihi: 13.11.2023 18:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi Fatih mahallesi Cihangir sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Pursaklar Fatih mahallesi bir kısmı