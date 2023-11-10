ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!
11 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 10.11.2023 09:00:00
Tamir Tarihi: 10.11.2023 12:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Mehmet Cengiz ÖZALP sokak ta bulunan Dağıtım hattında Oluşan Arızadan dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)
Etkilenen Yerler: Ayvaşık mahallesi Mehmet Cengiz ÖZALP sokak ve Ayvaşık Mahallesinin bir bölümü
ÇAMLIDERE
Arıza Tarihi: 10.11.2023 11:05:00
Tamir Tarihi: 10.11.2023 13:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Kayabaşı Mahallesi yayla Beyler Küme Evleri 90 lık PVC İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: KAYABAŞI YAYLA MAHALLESİ
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 10.11.2023 13:30:00
Tamir Tarihi: 10.11.2023 18:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi yayla bağ mahallesi polis akademisi mevkinde bulunan terfi istasyonunun bakım ve onarım çalışması nedeniyle 10/11/2023 saat 13:30 ile 18:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Polis akademisi yerleşkesi ile yayla bağ mahallesi.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 10.11.2023 15:30:00
Tamir Tarihi: 10.11.2023 23:00:00
Detay: Mustafa Kemal Mahallesi Ayaş Ankara Yolu üzerinde meydana gelen dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29 Ekim Mahallesi, Menderes Mahallesi, Çoğlu Mahallesi, Adalet Mahallesi ve Ahi Evran Mahallesi ( Dökümcüler Sanayi Sitesi
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 10.11.2023 08:00:00
Tamir Tarihi: 10.11.2023 14:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Alaaddin sokak ta bulunan Dağıtım Şebeke hattında Oluşan Arızadan dolayı Planlı Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)
Etkilenen Yerler: İstiklal mahallesi Alaaddin sokak Cumhuriyet ve İstiklal Mahallelerinin bir bölümü