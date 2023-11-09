ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Kasım Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

10 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AKYURT

Arıza Tarihi: 9.11.2023 10:30:00

Tamir Tarihi: 9.11.2023 20:00:00

Detay: BALIKHİSAR MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ İÇİNDE HAT AKTARIMI YAPILACAGINDAN DOLAYI BU NEDENİ İLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR ÖZAL BULVARI SARACALAR MAHALLESİ BAKHİSAR MAHALLESİ GÜZELHİSAR ÇANKIRI BULVARI ÇINAR MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI

ÇAMLIDERE

Arıza Tarihi: 9.11.2023 10:00:00

Tamir Tarihi: 9.11.2023 12:00:00

Detay: Kayabaşı Mahallesi Yayla Mevki Ç=90mm PVC hatta oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Kayabaşı Mahallesi Yayla Mevki.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 9.11.2023 21:00:00

Tamir Tarihi: 10.11.2023 06:00:00

Detay: SU İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ''İÇME SUYU ŞEBEKE HATLARI VE DİĞER İMALATLAR YAPIM İŞİ'' KAPSAMINDA YENİ BAĞLICA MAHALLESİ 2255 SOKAK İLE 2257 SOKAK KESİŞİMİNDE İMALATI TAMAMLANAN YENİ HATTIN MEVCUT HATTA BAĞLANMA ÇALIŞMALARININ YAPILABİLMESİ İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YENİ BAĞLICA MAHALLESİ BİR KISMI BAĞLICA MAHALLESİNİN BİR KISMI

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 9.11.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 9.11.2023 17:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Sirkeli Yeşilova mahallesi 225 sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: -Sirkeli Yeşilova mahallesi bir kısmı -Sirkeli Yeşilyurt mahallesi bir kısmı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 10.11.2023 08:00:00

Tamir Tarihi: 10.11.2023 14:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Alaaddin sokak ta bulunan Dağıtım Şebeke hattında Oluşan Arızadan dolayı Planlı Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: İstiklal mahallesi Alaaddin sokak Cumhuriyet ve İstiklal Mahallelerinin bir bölümü

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 9.11.2023 15:05:00

Tamir Tarihi: 9.11.2023 18:30:00

Detay: Alacaatlı Mahallesi 3424 Sokak No 5 önü pe110'luk boru arızasından dolayı sular kesik etkilenen yerler tahmini bitiş saat 18.30

Etkilenen Yerler: Nakkaş Evleri Sitesi tamamı

AKYURT

Arıza Tarihi: 9.11.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 9.11.2023 19:00:00

Detay: AKYURT BEYAZIT MAHALLESİ RAVLI SOK İÇERİSİNDE ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: AKYURT BEYAZIT MAHALLESİ

YENİKENT

Arıza Tarihi: 9.11.2023 17:30:00

Tamir Tarihi: 9.11.2023 22:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi Yunus Emre Mahallesi, Şişli Caddesi içerisinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi, Şişli Caddesi Civarı