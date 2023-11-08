ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Kasım Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!
9 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 8.11.2023 12:00:00
Tamir Tarihi: 8.11.2023 18:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ŞEKER MAHALLESİ 1408 CADDE İÇİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: ŞEKER MAHALLESİ TAMAMI VE ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLESİ BİR KISMI
AKYURT
Arıza Tarihi: 8.11.2023 13:20:00
Tamir Tarihi: 8.11.2023 18:00:00
Detay: BALIKHİSAR MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ İÇİNDE HAT AKTIRIMI YAPILACAGINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ GÜZELHİSAR MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI ÇINAR MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI BÜĞDÜZ ÇANKIRI BULVARI
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 8.11.2023 15:00:00
Tamir Tarihi: 8.11.2023 19:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi Fatih mahallesi Ulubatlı Hasan sokak içerisinde oluşan ariza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: -Pursaklar Fatih mahallesi bir kısmı
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 8.11.2023 16:00:00
Tamir Tarihi: 8.11.2023 18:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi sirkeli Yesilova mahallesi kanuni sultan Süleyman caddesi içerisinde yeni su Bağlantısı izin yapılan kazı çalışması sırasında abone tarafından içmesuyu şebeke hattına zarar verilmiştir oluşan ariza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: -Sirkeli Yeşilyurt mahallesi bir kısmı -Sirkeli yesilova mahallesi bir kısmı
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 8.11.2023 16:00:00
Tamir Tarihi: 8.11.2023 18:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi sirkeli Yesilova mahallesi kanuni sultan Süleyman caddesi içerisinde yeni su Bağlantısı izin yapılan kazı çalışması sırasında abone tarafından içmesuyu şebeke hattına zarar verilmiştir oluşan ariza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: -Sirkeli Yeşilyurt mahallesi bir kısmı -Sirkeli yesilova mahallesi bir kısmı
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 8.11.2023 16:30:00
Tamir Tarihi: 8.11.2023 20:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Kızilcasar mahallesi 23 Nisan caddesinde Q 100 PVC hattaki arıza nedeniyle 08/11/2023 saat 16:30 ile 20:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOPERATİFİ