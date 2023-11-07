ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Kasım Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
8 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
POLATLI
Arıza Tarihi: 7.11.2023 08:00:00
Tamir Tarihi: 7.11.2023 22:00:00
Detay: TAMİR TARİHİ SAAT: 07.11.2023 08:00 İŞ BİTİŞ TARİHİ SAAT: 07.11.2023 22:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Çeçenistan caddesi üzerinde Ø 450 lik polietren boru su şebeke hattında Ani Oluşan Arızadan dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: TAMİR TARİHİ SAAT: 07.11.2023 08:00 İŞ BİTİŞ TARİHİ SAAT: 07.11.2023 22:00 ETKİLENEN YERLER: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ. ESENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ. GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 7.11.2023 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.11.2023 20:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ OSTİM OSB MAHALLESİ UZAYÇAĞI CADDESİ İÇERİSİNDE OLUŞAN PE100 Ø160 MM ÇAPINDA İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİ ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: OSTİM OSB UZAYÇAĞI CAD VE ALINTERİ BULVARI CİVARI
AKYURT
Arıza Tarihi: 7.11.2023 10:30:00
Tamir Tarihi: 7.11.2023 20:00:00
Detay: YEŞİLTEPE MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI İÇİNDE TÜRK TELEKOM EKİPLERİ KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAGITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMİŞTİR BU NEDENLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YEŞİLTEPE MAHALLESİ ATATÜRK MAHALLESİ BEYAZIT MAHALLESİ YILDIRIM MAHALLESİ
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 7.11.2023 16:00:00
Tamir Tarihi: 7.11.2023 19:00:00
Detay: YAVUZ SELİM MAHALLESİ PLEVNE SOKAKDA 100 LÜK ASBEST BORUDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YAVUZSELİM MAHALLESİ RÜZGARLI CADDESİ BAĞLI SOKAKLAR VE PLEVNE SOKAK
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 7.11.2023 16:35:00
Tamir Tarihi: 7.11.2023 18:30:00
Detay: Ahlatlıbel 1830 sokak ile 1825 sokak köşesinde Ø90'lık PVC şebeke hattı arızası sebebiyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel Öysekent sitesi alt kotları ve civarı