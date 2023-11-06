ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Kasım Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!
7 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
AKYURT
Arıza Tarihi: 6.11.2023 14:30:00
Tamir Tarihi: 6.11.2023 17:00:00
Detay: BALIKHİSAR MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ İÇİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR MAHALLESİ YILDIRM BEYAZIT CADDESİ BÜĞDÜZ MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI GÜZELHİSAR MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI ÇINAR MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI
SEREFLIKOÇHISAR
Arıza Tarihi: 2.11.2023 14:20:00
Tamir Tarihi: 2.11.2023 18:20:00
Detay: Şereflikoçhisar Akseki Mahallesinde Dağıtım Şebeke Hattı Arızası Nedeniyle 14:20-18:20 arası 4 Saatlik Su kesintisi olacaktır
Etkilenen Yerler: Akseki Mahallesi