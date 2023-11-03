ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Kasım Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 43 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
4 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SEREFLIKOÇHISAR
Arıza Tarihi: 2.11.2023 14:20:00
Tamir Tarihi: 2.11.2023 18:20:00
Detay: Şereflikoçhisar Akseki Mahallesinde Dağıtım Şebeke Hattı Arızası Nedeniyle 14:20-18:20 arası 4 Saatlik Su kesintisi olacaktır
Etkilenen Yerler: Akseki Mahallesi
POLATLI
Arıza Tarihi: 3.11.2023 08:00:00
Tamir Tarihi: 3.11.2023 19:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerinde Ø 450 lik içme suyu ana iletim şebeke hattında Ani Oluşan Arızadan dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: Şentepe mahallesi Esentepe mahallesi Gülveren Mahallesi
POLATLI
Arıza Tarihi: 3.11.2023 09:30:00
Tamir Tarihi: 3.11.2023 19:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ: Şehitlik mahallesi Serhat caddesi üzerindeki içme suyu şebeke hattında Mütahit Firama Çalışma Yaparken Ø 160 İçme Suyu Şebeke Hatına Verdiği Zarar nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)
Etkilenen Yerler: Şehitlik mahallesi bir bölümü
SİNCAN
Arıza Tarihi: 3.11.2023 10:55:00
Tamir Tarihi: 3.11.2023 17:00:00
Detay: Temelli Hürriyet Mahallesi İrfanZum Caddesi içerisinde meydana gelen şebeke arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Hürriyet Mahallesi
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 3.11.2023 14:45:00
Tamir Tarihi: 3.11.2023 19:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ALTAY MAHALLESİ ORHAN BEY CADDE İÇİNDE Ø110'LUK İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: ALTAY MAHALLESİ ORHAN BEY CADDE VE SÖĞÜT CADDELERİNE BAĞLANAN SOKAKLAR
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 3.11.2023 16:00:00
Tamir Tarihi: 3.11.2023 20:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YUVAKÖY İÇİNDEKİ Ø110 İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YUVAKÖY