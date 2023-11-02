ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Kasım Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
3 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 2.11.2023 13:15:00
Tamir Tarihi: 2.11.2023 23:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İNÖNÜ MAHALLESİ RAJİV GHANDİ CADDESİ İÇERİSİNDE KURUMUMUZ SU İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK OLAN Ø2200 MM ÇAPINDA İÇME SUYU ANA İLETİM HATTI BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: ERGAZİ MAHALLESİ, UĞUR MUMCU MAHALLESİ, KENT KOOP MAHALLESİ, İNÖNÜ MAHALLESİ VE CİVARI
SEREFLIKOÇHISAR
Arıza Tarihi: 2.11.2023 14:20:00
Tamir Tarihi: 2.11.2023 18:20:00
Detay: Şereflikoçhisar Akseki Mahallesinde Dağıtım Şebeke Hattı Arızası Nedeniyle 14:20-18:20 arası 4 Saatlik Su kesintisi olacaktır
Etkilenen Yerler: Akseki Mahallesi