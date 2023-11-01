ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Kasım Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
2 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 31.10.2023 11:00:00
Tamir Tarihi: 31.10.2023 19:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ KAYHAN GÜVEN CADDESİNDE DOĞALGAZ ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERİLMESİ SONUCUNDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BEYTEPE MAHLLESİ KAYHAN GÜVEN CADDESİ VE BEYTEPE MAHALLESİNİN BİR KISMI
POLATLI
Arıza Tarihi: 1.11.2023 11:00:00
Tamir Tarihi: 1.11.2023 18:00:00
Detay: TAMİR TARİHİ SAAT: 01.11.2023 12:00 İŞ BİTİŞ TARİHİ SAAT: 01.11.2023 18:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Doğan Caddesi Üzerinde Ø280'lık içme suyu dağıtım şebeke hattındaki ani oluşan arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENEN YERLER: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
AYAŞ
Arıza Tarihi: 1.11.2023 12:00:00
Tamir Tarihi: 1.11.2023 19:00:00
Detay: Ayaş Sinanlı Mahallesi Ortaçay Mevki içerisinde Ø180 lik Ana İletim Hattı arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Sinanlı Cuma, Hocasinan ve Mahkeme Mahalleleri
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 1.11.2023 12:30:00
Tamir Tarihi: 1.11.2023 17:00:00
Detay: Ahlatlıbel mahallesi 1858 sokak ile 1847 sokak kosesi 90 lık PVC arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır ,etkilenen yerler
Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel mahallesi öysekent sitesi
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 1.11.2023 13:45:00
Tamir Tarihi: 1.11.2023 18:30:00
Detay: HİSARKÖY TERFİİSTASYONU ENERJİ SA KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: EDİĞE MAH AŞAĞIKAMIŞLI MAH ŞAHİNTEPESİ ÜST KOTLARI
SİNCAN
Arıza Tarihi: 1.11.2023 15:30:00
Tamir Tarihi: 1.11.2023 23:55:00
Detay: Mustafa Kemal Mahallesi Ayaş Ankara Yolu üzerinde meydana gelen dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29 Ekim Mahallesi, Menderes Mahallesi, Çoğlu Mahallesi, Adalet Mahallesi ve Ahi Evran Mahallesi ( Dökümcüler Sanayi Sitesi)