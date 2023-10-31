ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim-1 Kasım Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
1 KASIM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 31.10.2023 11:00:00
Tamir Tarihi: 31.10.2023 19:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ KAYHAN GÜVEN CADDESİNDE DOĞALGAZ ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERİLMESİ SONUCUNDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BEYTEPE MAHLLESİ KAYHAN GÜVEN CADDESİ VE BEYTEPE MAHALLESİNİN BİR KISMI
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 31.10.2023 13:00:00
Tamir Tarihi: 31.10.2023 14:30:00
Detay: Ahlatlıbel mahallesi 1830. sokak no 43 önü 90 lık PVC arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: etkilenen yerler Ahlatlıbel, Öysekent sitesi alt kotları ,tahmini su veriliş saati 14:30