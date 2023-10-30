ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Ekim Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

31 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.10.2023 10:00:00

Tamir Tarihi: 30.10.2023 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA OLUŞAN ARIZDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHLLESİ OĞUZKNT MEVKİ VE AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.10.2023 13:00:00

Tamir Tarihi: 30.10.2023 16:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi sirkeli Yesilova mahallesi irem sokak içerisinde Başkent doğalgaz alt yüklenicisi olan Irmak yapı A.Ş tarafından yapılan kazı çalışması sırasında oluşan ariza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: -Sirkeli Yeşilyurt mahallesi bir kısmı -Sirkeli yesilova mahallesi bir kısmı

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.10.2023 15:45:00

Tamir Tarihi: 30.10.2023 18:00:00

Detay: Battalgazi mahallesi 981 sokak içindeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Battalgazi mahallesinin bir kısmı