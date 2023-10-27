ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
28 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
AKYURT
Arıza Tarihi: 26.10.2023 09:50:00
Tamir Tarihi: 26.10.2023 17:00:00
Detay: ŞEHLER MAHALLESİ KAYMAKAM GALİP KAYA CADDESİ NO:68 OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: ŞEHLER MAHALLESİ BÜĞDÜZ ÇANKIRI BULVARI BÜĞDÜZ KAYMAKAM GALİP KAYA CADDESİ TİMURHAN ÇANKIRI BULVARI
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 27.10.2023 20:00:00
Tamir Tarihi: 28.10.2023 02:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ŞEKER MAHALLESİ 1408 CADDE İÇERİSİNDE SU İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI DEPLASESİ YAPILACAK OLMASI NEDENİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: ŞEKER MAHALLESİ TAMAMI VE ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLESİ BİR KISMI
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 27.10.2023 14:00:00
Tamir Tarihi: 27.10.2023 18:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ YENİ BAĞLICA MAHALLESİ İÇERİSİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ
Etkilenen Yerler: YENİ BAĞLICA MAHALLESİ ZİRVE CADDESİ, ÇAMBAYIRI CADDESİ, KEPİR (KIZILELMA) CADDELERİ VE BAĞLANAN SOKAKLAR
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 27.10.2023 16:00:00
Tamir Tarihi: 27.10.2023 19:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi sirkeli Yeşilyurt mahallesi 2.cadde içerisinde oluşan ariza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: -Sirkeli Yeşilyurt mahallesi bir kısmı
SİNCAN
Arıza Tarihi: 27.10.2023 17:00:00
Tamir Tarihi: 27.10.2023 23:55:00
Detay: GÖKÇEK Mahallesi Şehit Gökhan Uysal Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Gökçek Mahallesi, Törekent Mahallesi, Mevlana Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Gazi Osman Paşa Mahallesi tamamı